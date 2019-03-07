В праздничные выходные рязанских водителей проверят на алкоголь

В последний рабочий день и предстоящие праздничные выходные рязанских водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщила
Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.
«Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от освидетельствования на данное состояние, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет», — рассказали полицейские.
Стражи порядка призвали всех неравнодушных сообщать в ГИБДД о пьяных за рулем.