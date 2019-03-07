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20:56, 7 марта 2019 84
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Тигрицы, клоун-жиголо и акробаты. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Тигрицы, клоун-жиголо и акробаты. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязань привезли уникальную цирковую программу «Империя львиц». Ее премьера состоится 8 марта. Накануне журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Рязанцам предстоит увидеть групповые акробатические номера воздушных гимнастов, трюки на воздушных полотнах, актуальные и современные цирковые репризы.

Главной изюминкой вечера станет выступление заслуженного артиста России, руководителя программы Виталия Смолянца с дрессированными львицами. Несколько лет назад артист лишился обеих ног, однако смог вернуться в цирк.

Кроме того, зрителей программы ждут аттракционы с обезьянами, павианами, лапундерами, пони, лошадьми и охотничьими борзыми собаками.

Шоу «Империя львиц» продлится до 14 апреля. Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. Детям до 5 лет по предъявлению документов — бесплатно.

Подробнее о новой программе читайте в нашем разделе «Публикации».


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