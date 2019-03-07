Студентка рязанского училища стала вице-мисс «Красы ВДВ»

Первокурсница Рязанского воздушно-десантного Елизавета Перфильева стала вице-мисс конкурса «Краса ВДВ — 2019». Кроме того, девушка завоевала «Приз зрительских симпатий», второе место в номинациях «Кутюрье», «Волшебный кулинар», «Творческий порыв» и третье место в номинации «Сила оружия», пишет газета «
Победительницей конкурса стала Екатерина Дайлидко из Московской области.
На разных этапах «Красы ВДВ» участницы стреляли из пистолета, готовили, шили платья, представляли свою «визитку», танцевали на балу и представляли творческий номер.
Член жюри глава города Юлия Рокотянская отметила, что выбрав ответственную и важную профессию, девушки остались нежными и женственными.
Фото «Рязанский ведомостей»