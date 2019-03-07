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11:29, 7 марта 2019 209
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Студентка рязанского училища стала вице-мисс «Красы ВДВ»

Студентка рязанского училища стала вице-мисс «Красы ВДВ»

Первокурсница Рязанского воздушно-десантного Елизавета Перфильева стала вице-мисс конкурса «Краса ВДВ — 2019». Кроме того, девушка завоевала «Приз зрительских симпатий», второе место в номинациях «Кутюрье», «Волшебный кулинар», «Творческий порыв» и третье место в номинации «Сила оружия», пишет газета «Рязанские ведомости».

Победительницей конкурса стала Екатерина Дайлидко из Московской области.

На разных этапах «Красы ВДВ» участницы стреляли из пистолета, готовили, шили платья, представляли свою «визитку», танцевали на балу и представляли творческий номер.

Член жюри глава города Юлия Рокотянская отметила, что выбрав ответственную и важную профессию, девушки остались нежными и женственными.

Фото «Рязанский ведомостей»


© RZN.info

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