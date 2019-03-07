Сотрудники «Рязаньэнерго» получили нагрудные знаки МЧС

Восьмерых работников Скопинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» наградили нагрудными знаками Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Участнику ликвидации последствий ЧС».
Награды мастеру Константину Самсонову, водителю Алексею Масликову и электромонтерам Валерию Бирюкову и Михаилу Яшкину вручили 6 марта в Сапожковском районе, где состоялось выездное заседание комиссии по вопросам безаварийного пропуска весеннего половодья под председательством губернатора Николая Любимова. Нагрудные знаки работникам «Рязаньэнерго» вручил начальник главного управления стратегического планирования МЧС Юрий Жуков.
Осенью прошлого энергетики спасли жительницу села Поляны Скопинского района. Проезжая мимо одного из частных домов, энергетики заметили дым, пробивающийся из-под крыши. Дверь в помещение оказалась закрытой. Через окно скопинцы увидели лежащую на полу женщину, выбили его, проникли в дом и вынесли пострадавшую на улицу.
Директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин доложил комиссии о готовности сил и средств энергетиков для ликвидации ЧС, а также отметил, что энергетики готовы прийти на помощь в любой нештатной ситуации.
Накануне начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов посетил предприятие и где наградил еще одну бригаду Скопинского РЭС нагрудными знаками «Участнику ликвидации последствий ЧС»: начальника отдела учета электроэнергии Галину Евтюшкину, мастера Владимира Суслова, инженера Алексея Тесленкова и контролера Михаила Безрукова.