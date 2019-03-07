Сараевский соцработник спасла пенсионерку

Сараевский соцработник Татьяна спасла пожилую местную жительницу. Об этом пишет издательство «
Когда женщина пришла к своей подопечной, той не оказалось дома. Однако дверь дома была открыта.
Соцработник стала искать пенсионерку около дома и услышала крики о помощи — женщина застряла в снегу между постройками и пролежала там почти полтора часа в одном халате.
Оказалось, что пенсионерка вышла вылить ведро с водой, провалилась в снег и не смогла самостоятельно выбраться.
Татьяна привела помощь, сейчас женщина чувствует себя хорошо.