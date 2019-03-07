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10:19, 7 марта 2019 220

Салон оптики Mon View напомнил рязанцам о распродаже

Салон оптики Mon View напомнил рязанцам о распродаже

Салон оптики Mon View напомнил рязанцам о распродаже. Купить оправу или солнцезащитные очки по специальным ценам рязанцы смогут до 10 марта.

В группе салона «ВКонтакте» представлены подборки очков с максимальной скидкой — от шести тысяч рублей.

Примерить очки и оправы покупателям предлагают в салоне по адресу: улица Введенская, 80.


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17 часов назад
Главный тренд весны — обновление

Главный тренд весны — обновление

«МегаФон» представил рязанцам список главных обновлений.

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