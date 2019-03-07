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12:37, 7 марта 2019 567
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Рязанские автоинспекторы поздравили женщин-водителей с наступающим праздником

Рязанские автоинспекторы поздравили женщин-водителей с наступающим праздником

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 7 марта, рязанские автоинспекторы поздравили женщин-водителей с наступающим 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилисток, поздравляли их, вручали цветы и желали безопасных дорог.


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