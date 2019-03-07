Рязанка получила срок за невыплату алиментов дочери

В Захаровском районе женщина получила срок за невыплату алиментов дочери. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.
Уустановлено, что рязанка в период с 2017 по 2018 год не выплачивала деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери, в отношении которой ранее ее лишили родительских прав.
У подсудимой образовалось задолженность по алиментным платежам на сумму 73 тысячи рублей. При этом, иной материальной помощи ребенку не оказывала, с вопросом поиска работы в органы занятости населения не обращалась, вела асоциальный образ жизни.
Среди прочего, ее осудили за незаконное проникновение в жилище, однако от отбытия наказания женщина уклонилась.
«Постановлением мирового судьи наказание в виде обязательных работ ей заменено на 12 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда подсудимая также самостоятельно не явилась», — говорится в сообщении.
На заседании подсудимая вину признала полностью.
С учетом неотбытого срока ей назначили три года лишении свободы с отбыванием в колонии-поселении.