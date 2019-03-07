Рязанцам предложили подарить женщинам на 8 марта лес вместо цветов. Деревья посадят на пострадавших от пожаров территориях, сообщили представители движения ЭКА.
Внести пожертвование на посадку выбранного числа деревьев можно на
«Для такого подарка нет расстояний — вы можете порадовать тех, кто живет в другом городе и даже стране», — рассказали организаторы акции «Лучшая мимоза — это лес».
Справка:
Движение ЭКА занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года. За это время высадили более 10 миллионов деревьев в 47 регионах.