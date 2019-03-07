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8:56, 7 марта 2019 183
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Рязанцам предложили подарить женщинам на 8 марта лес вместо цветов

Рязанцам предложили подарить женщинам на 8 марта лес вместо цветов

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили подарить женщинам на 8 марта лес вместо цветов. Деревья посадят на пострадавших от пожаров территориях, сообщили представители движения ЭКА.

Внести пожертвование на посадку выбранного числа деревьев можно на сайте. В подарочный сертификат как в открытку поздравитель вписывает пожелания. После посадки сервис вышлет обладательнице сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

«Для такого подарка нет расстояний — вы можете порадовать тех, кто живет в другом городе и даже стране», — рассказали организаторы акции «Лучшая мимоза — это лес».

Справка:

Движение ЭКА занимается восстановлением и сохранением лесов с 2010 года. За это время высадили более 10 миллионов деревьев в 47 регионах.


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