Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя

Больше всего алкоголя в 2018 году продали в Ненецком автономном округе, Сахалинской, Магаданской, Московской областях и Карелии. Об этом со ссылкой на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) пишут «
Эксперты ориентировались на данные системы по контролю за оборотом спиртного. При подсчетах они учитывали продажи водки, коньяка, ликеров и вина.
Средний показатель по стране составил 14,3 литра. Уровень продаж в Ненецком автономном округе — 28,6 литра, в Сахалинской области — 28,3, в Магаданской — 26,5, в Московской — 25,8, а в Карелии — 25,6.
В ноябре специалисты «Трезвой России» составили рейтинг