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8:39, 7 марта 2019 77
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Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя

Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя

Фото: Pixabay.com

Больше всего алкоголя в 2018 году продали в Ненецком автономном округе, Сахалинской, Магаданской, Московской областях и Карелии. Об этом со ссылкой на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) пишут «Известия».

Эксперты ориентировались на данные системы по контролю за оборотом спиртного. При подсчетах они учитывали продажи водки, коньяка, ликеров и вина.

Средний показатель по стране составил 14,3 литра. Уровень продаж в Ненецком автономном округе — 28,6 литра, в Сахалинской области — 28,3, в Магаданской — 26,5, в Московской — 25,8, а в Карелии — 25,6.

В ноябре специалисты «Трезвой России» составили рейтинг пьющих регионов. Его возглавили Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.


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