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14:24, 7 марта 2019 206
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На улице Циолковского «притерлись» легковушка и внедорожник

На улице Циолковского «притерлись» легковушка и внедорожник

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 7 марта, на улице Циолковского столкнулись Ford и «десятка». Обе машины ехали в сторону Театральной площади.

Из-за аварии образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает десяти километров в час.


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