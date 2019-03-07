На улице Циолковского «притерлись» легковушка и внедорожник

В четверг, 7 марта, на улице Циолковского столкнулись Ford и «десятка». Обе машины ехали в сторону Театральной площади.
Из-за аварии образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает десяти километров в час.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 7 марта, на улице Циолковского столкнулись Ford и «десятка». Обе машины ехали в сторону Театральной площади.
Из-за аварии образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает десяти километров в час.
© RZN.info
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