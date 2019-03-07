На Алтае два человека погибли при взрыве в доме

В четверг, 7 марта, в алтайском селе Малиновки два человека погибли при взрыве в жилом доме. Еще двое пострадали, передает
ЧП произошло в одной из квартир двухэтажного кирпичного дома на улице Привокзальной. В МЧС отметили, что возможной причиной взрыва стало «воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации, либо неисправности газовых приборов».
Открытым огнем горела крыша дома. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
На месте работают следственно-оперативные группы.