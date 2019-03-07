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15:46, 7 марта 2019 512

Лидер рязанских коммунистов пожелал женщинам здоровья и семейного благополучия

Лидер рязанских коммунистов пожелал женщинам здоровья и семейного благополучия

В преддверии 8 марта к рязанкам обратился лидер рязанских коммунистов, депутат гордумы Денис Сидоров.

Приводим полный текст его поздравления без изменений:

«В истории нашей Родины было много тяжелых периодов, требовавших участия мужчин в военных и трудовых подвигах. В такое трудное время вся тяжесть заботы о детях и ведении домашнего хозяйства полностью ложилась на хрупкие женские плечи. Но, несмотря на трудности, вы самоотверженно преодолевали все невзгоды.

Сейчас Россия переживает непростое время борьбы за сохранение социальных завоеваний, достигнутых в Советское время — против засилья олигархов и коррумпированных чиновников, против проблем в сфере ЖКХ, роста цен и тарифов, за сохранение семейных ценностей и бесплатного образования, за доступное качественное здравоохранение и достойную старость. Заботясь о вас, эту борьбу возглавляют коммунисты. И мы уверены, что с вашей активной поддержкой сможем достигнуть победы.

Сердечно поздравляю вас с первым праздником весны — 8 марта! Здоровья вам, милые женщины, счастья и семейного благополучия!»


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