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14:20, 7 марта 2019 230
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Легковушка перевернулась после столкновения с «КамАЗом» на Северной окружной. Видео

Легковушка перевернулась после столкновения с «КамАЗом» на Северной окружной. Видео

В четверг, 7 марта, легковушка перевернулась после столкновения с «КамАЗом» на Северной окружной. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Ранее в сети появился ролик с последствиями аварии.

В региональном УМВД уточнили, что в ДТП никто не пострадал.


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