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15:46, 7 марта 2019 627
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Дождливый праздник. Прогноз погоды на выходные в Рязанской области

Дождливый праздник. Прогноз погоды на выходные в Рязанской области

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на выходные в Рязанской области. С 8 по 11 марта в регионе ожидаются дожди.

Днем в пятницу воздух прогреется до +3 градусов, в субботу и воскресенье до +6 градусов. Ночные температуры будут постепенно повышаться: от -8 до нуля градусов.

В четверг, 7 марта, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение на два дня.


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