Для рязанского онкодиспансера закупят высокотехнологичную установку

В Областной клинический онкологический диспансер закупят более 20 единиц новой техники. Об этом сообщил
Регион одним из первых приобретет комбинированную совмещенную систему однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа.
«Исследование на этой установке позволяет визуализировать степень распространения опухоли, ее месторасположение, метастазы, данные о функционировании того или иного органа, а также выявить нарушения на самых ранних стадиях», — пояснили специалисты. По их словам, оборудование такого уровня позволит повысить качество проводимых диагностических исследований, напрямую влияющих на качество лечения и продолжительность жизни пациента.
Установку закупят в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшие шесть лет на его реализацию выделят 1,36 триллиона рублей.