Депутаты отклонили проект о передаче пенсий по наследству

Госдума отклонила законопроект о передаче страховых пенсий по старости по наследству. Об этом
В сентябре 2018 года партия внесла документ в нижнюю палату парламента. Согласно ему, гарантированный возраст получения пенсии рассчитывают, складывая возраст ожидаемой продолжительности жизни и дополнительные пять лет. Если человек умирает до истечения этого срока, пенсию получат его родственники.
«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, государство обязано вернуть эти отчисления в виде пенсий. Если не самому гражданину, то его ближайшим родственникам», — заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.
В октябре 2018 года Владимир Путин