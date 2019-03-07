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8:21, 7 марта 2019 264
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Депутаты отклонили проект о передаче пенсий по наследству

Депутаты отклонили проект о передаче пенсий по наследству

Фото: Pixabay.com

Госдума отклонила законопроект о передаче страховых пенсий по старости по наследству. Об этом сообщил сайт «Справедливой России».

В сентябре 2018 года партия внесла документ в нижнюю палату парламента. Согласно ему, гарантированный возраст получения пенсии рассчитывают, складывая возраст ожидаемой продолжительности жизни и дополнительные пять лет. Если человек умирает до истечения этого срока, пенсию получат его родственники.

«Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, государство обязано вернуть эти отчисления в виде пенсий. Если не самому гражданину, то его ближайшим родственникам», — заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Он предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.


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