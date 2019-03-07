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10:16, 7 марта 2019 192
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Аркадий Фомин поздравил жительниц Шилова с 8 марта

Аркадий Фомин поздравил жительниц Шилова с 8 марта

Во вторник, 5 марта, в шиловском дворце культуры прошел праздник, посвященный Международному женскому дню. Гостями мероприятия стали ветераны труда, сотрудницы предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений района.

Глава облдумы Аркадий Фомин отметил большой вклад женщин в социальное и экономическое развитие региона, поблагодарил их за верность профессии, преданность избранному делу, добросовестный труд.

Праздничным подарком для жительниц района стал концерт областного музыкального театра.


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