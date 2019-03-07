Аркадий Фомин поздравил жительниц Шилова с 8 марта

Во вторник, 5 марта, в шиловском дворце культуры прошел праздник, посвященный Международному женскому дню. Гостями мероприятия стали ветераны труда, сотрудницы предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений района.
Глава облдумы Аркадий Фомин отметил большой вклад женщин в социальное и экономическое развитие региона, поблагодарил их за верность профессии, преданность избранному делу, добросовестный труд.
Праздничным подарком для жительниц района стал концерт областного музыкального театра.