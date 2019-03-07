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20:12, 7 марта 2019 166
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А что в кино? «Капитан Марвел», «Гурвинек: Волшебная игра» и другие новинки

А что в кино? «Капитан Марвел», «Гурвинек: Волшебная игра» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

В четверг мы как всегда рассказываем вам о новинках, которые можно посмотреть в рязанских кинотеатрах.

На этот раз нас ждут очередной супергеройский фильм основанный на Вселенной комиксов Marvel — «Капитан Марвел», фильм Сергея Ливнева «Ван Гоги», в главных ролях которого снялись Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, а также мультфильм «Гурвинек: Волшебная игра» — масштабный международный проект, созданный совместно Россией, Чехией и Бельгией.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

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