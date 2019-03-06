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10:34, 6 марта 2019 110
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За неделю в Рязанской области подешевели яйца и яблоки. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели яйца и яблоки. Мониторинг цен

С 26 февраля по 4 марта в Рязанской области снизились цены на яйца (на 1,8%) и яблоки (на 0,4%). Данные предоставил Рязаньстат.

Также подешевели куры (на 2,0%), свинина (на 1,0%), картофель (на 0,7%), соль (на 0,4%), рыба, рис, крупа гречневая — (на 0,2%).

Цены повысились на пшено (на 4,3%), лук репчатый (на 2,6%), морковь (на 1,8%), капусту белокочанную (на 1,7%), молоко (на 1,5%), сахар-песок (на 1,1%).

Цена незначительно увеличилась или осталась без изменения на такие продукты, как баранина, мука пшеничная, масло сливочное, говядина, масло подсолнечное, чай, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель.


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