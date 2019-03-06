В Сапожке реконструируют очистные сооружения и сделают новый водоузел

В Сапожке сделают новый водозаборный узел и реконструируют очистные сооружения. Об этом рассказал глава региона Николай Любимов на личном приеме, в среду, 6 марта.
По словам медсестры Светланы Салиной, скважина, обеспечившая треть жителей Сапожка, вышла из строя три года назад. На строительство нового водоузла необходимо 8,5 миллиона рублей, у местных властей пока есть только проект. Министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов пообещал, что объект включат в план на следующий год, а чтобы люди сейчас смогли пользоваться водой — отремонтируют действующее оборудование.
Кроме того, на прием к губернатору пришла многодетная мать и попросила помочь в покупке газовой плиты. Ей выделят 20 тысяч из специального фонда.
Житель рабочего поселка, водопроводчик Александр Колькин рассказал, что очистные сооружения Сапожка находятся в аварийном состоянии. Андрей Горелов доложил, что в этом году в бюджете заложено около 30 миллионов рублей их на реконструкцию. По его словам, старые трубы заменят на полимерные. Любимов отметил, что откладывать запуск на следующий год можно будет только при форс-мажоре.
Напомним, в этот же день Любимов побывал на расширенном заседании комиссии по ЧС, выслушал