В Рязанском агроуниверситете провели олимпиаду по математике для школьников

В феврале в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева провели олимпиаду по математике для учащихся 9-11 классов. Ее участниками стали более 50 школьников из 11 школ города.
За три часа необходимо было выполнить 19 заданий на логику, сообразительность, показать знание школьной программы и вычислительные навыки. Максимальное количество баллов — 38 для учеников 9-10 классов и 50 для учеников 11 классов.
Среди девятиклассников все призовых места заняли учащиеся лицея №52 — Софья Жолудева, Никита Иваненков и Григорий Меринов.
Среди десятиклассников лучшим стал Александр Ивлев (многопрофильная школа №17), на втором месте София Артемьева (школа №24), на третьем — Сергей Кочкин (многопрофильная школа №17).
Среди одиннадцатиклассников лучшими также стали представители школы №17 — Дарья Палагина, Геннадий Мертвищев и Михаил Орлов.