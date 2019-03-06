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17:19, 6 марта 2019 647
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В России расширили список машин, попадающих под «налог на роскошь»

В России расширили список машин, попадающих под «налог на роскошь»

Фото: Pixabay.com

Минпромторг расширил список машин, попадающих под «налог на роскошь». По сравнению с сентябрем 2018 года перечень увеличился с 1040 моделей до 1193, передает РИА Новости.

Транспортный налог с учетом повышающего коэффициента заплатят владельцы машин стоимостью от трех миллионов рублей.

Для машин за три-пять миллионов рублей не старше одного года предусмотрен коэффициент 1,5; для автомобилей возрастом один-два года — 1,3, возрастом в два-три года — 1,1.

Налог в двойном размере предусмотрен для машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.


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