В центре Рязани загорелся автомобиль

В центре Рязани загорелся Renault Logan. Об этом сообщил ТКР.
Пожар произошел на Соборной улице около «Детского мира».
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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В центре Рязани загорелся Renault Logan. Об этом сообщил ТКР.
Пожар произошел на Соборной улице около «Детского мира».
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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