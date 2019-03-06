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13:47, 6 марта 2019 156
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В центре Рязани загорелся автомобиль

В центре Рязани загорелся автомобиль

В центре Рязани загорелся Renault Logan. Об этом сообщил ТКР.

Пожар произошел на Соборной улице около «Детского мира».

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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