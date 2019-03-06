Собутыльник обокрал квартиру уснувшей после застолья жительницы Сасова. Об этом
В полицию обратилась 42-летняя женщина. Она не смогла найти дома наручные часы и беспроводные наушники, а из ее «тайника» в мебели пропали 18 тысяч рублей. Эксперты-криминалисты не обнаружили на замке следов взлома, при этом хозяйка квартиры утверждала, что не теряла и никому не отдавала ключ.
Оперативники выяснили, что накануне кражи пострадавшая была на застолье у 36-летнего мужчины. Он взял у заснувшей знакомой ключи и обокрал ее. У него дома нашли украденные вещи и деньги.
На сасовца завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее мужчину уже судили за кражу.