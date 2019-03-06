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11:47, 6 марта 2019 164

«Широкая масленица». Автосалон Форд Лидер подготовил для рязанцев спецпредложение

«Широкая масленица». Автосалон Форд Лидер подготовил для рязанцев спецпредложение

В понедельник, 4 марта, в автосалоне Форд Лидер стартовала акция «Широкая Масленица». В рамках спецпредложения клиенты смогут заменить масло за 200 рублей, а купить пять литров моторного масла — за 2 300 рублей.

Акция продлится до 10 марта, она распространяется на все марки автомобилей.

«В нашем сервисном центре вы можете заказать оригинальное моторное масло на автомобиль любой марки по минимальной цене. Благодаря моторному маслу смазываются все части двигателя, отводятся излишки тепла, устраняется агрессивная среда и остатки сгорания топлива. Не стоит забывать, что у всего есть свой ресурс. Есть он и у моторного масла. Со временем оно теряет свои свойства и перестает защищать двигатель. Последствия работы могут быть самыми серьезными, вплоть до полного выхода из строя двигателя. Мы предлагает вам воспользоваться нашим акционным предложением и позаботиться о своем автомобиле», — обратились к рязанцам представители салона.

Получить консультацию специалиста или записаться можно по телефону +7 (4912) 503-403 или +7 (4912) 502-550. Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл», работает с 8:00 до 20:00.

ООО «Лидер» оставляет за собой право вносить изменения в предложение. Предложение не совместимо с ТО и другими маркетинговыми акциями.


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