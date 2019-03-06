«Широкая масленица». Автосалон Форд Лидер подготовил для рязанцев спецпредложение

В понедельник, 4 марта, в автосалоне
Акция продлится до 10 марта, она распространяется на все марки автомобилей.
«В нашем сервисном центре вы можете заказать оригинальное моторное масло на автомобиль любой марки по минимальной цене. Благодаря моторному маслу смазываются все части двигателя, отводятся излишки тепла, устраняется агрессивная среда и остатки сгорания топлива. Не стоит забывать, что у всего есть свой ресурс. Есть он и у моторного масла. Со временем оно теряет свои свойства и перестает защищать двигатель. Последствия работы могут быть самыми серьезными, вплоть до полного выхода из строя двигателя. Мы предлагает вам воспользоваться нашим акционным предложением и позаботиться о своем автомобиле», — обратились к рязанцам представители салона.
Получить консультацию специалиста или записаться можно по телефону +7 (4912) 503-403 или +7 (4912) 502-550. Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл», работает с 8:00 до 20:00.
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