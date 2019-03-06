С четверга изменится расписание рязанских электричек

В предпраздничные и праздничные дни, с 7 по 10 марта, изменится расписание рязанских электричек. Об этом сообщила пресс-служба Центральной ППК.
Поезда на всех направлениях будут курсировать в следующем режиме:
- 7 марта — по расписанию пятницы;
- 8 марта — по расписанию субботы;
- 9 марта — по расписанию субботы;
- 10 марта — по расписанию воскресенья.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на
Напомним, в эти дни также подорожают билеты на экспрессы некоторых маршрутов.
Тарифы скорректируют на проезд в поездах, курсирующих по маршрутам:
- Москва — Александров-1;
- Москва — Владимир;
- Москва — Калуга;
- Москва — Рязань;
- Москва — Тула;
- Москва — Дубна.
Новые тарифы опубликуют на