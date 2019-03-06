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12:14, 6 марта 2019 117
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С четверга изменится расписание рязанских электричек

С четверга изменится расписание рязанских электричек

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В предпраздничные и праздничные дни, с 7 по 10 марта, изменится расписание рязанских электричек. Об этом сообщила пресс-служба Центральной ППК.

Поезда на всех направлениях будут курсировать в следующем режиме:

  • 7 марта — по расписанию пятницы;
  • 8 марта — по расписанию субботы;
  • 9 марта — по расписанию субботы;
  • 10 марта — по расписанию воскресенья.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании, на станциях и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Напомним, в эти дни также подорожают билеты на экспрессы некоторых маршрутов.

Тарифы скорректируют на проезд в поездах, курсирующих по маршрутам:

  • Москва — Александров-1;
  • Москва — Владимир;
  • Москва — Калуга;
  • Москва — Рязань;
  • Москва — Тула;
  • Москва — Дубна.

Новые тарифы опубликуют на сайте ЦППК в разделе «Расписание и стоимость».


© RZN.info

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