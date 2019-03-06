Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:19, 6 марта 2019 364
 0    0

Рязанец на «Форде» устроил смертельную аварию с грузовиком и внедорожником

Рязанец на «Форде» устроил смертельную аварию с грузовиком и внедорожником

Фото: УМВД по Рязанской области

Во вторник, 5 марта, в Рязани произошла серьезная авария. Примерно в 17:45 на 200 километре трассы М5 столкнулись три автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 32-летний водитель Ford Focus не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в грузовой Mercedes с полуприцепом под управлением 59-летнего жителя Башкортостана, ехавшим впереди. От удара Ford отбросило на «встречку», где он столкнулся с Land Rover, за рулем которого была 56-летняя рязанка.

В результате аварии 36-летний пассажир Ford скончался на месте. Водители легковых машин получили травмы, им оказали медпомощь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:19, 6 марта 2019
Рязанец на «Форде» устроил смертельную аварию с грузовиком и внедорожником
10:14, 6 марта 2019
В Михайловском районе перевернулся «Мерседес». Фото
19:12, 5 марта 2019
В Москве двое мужчин четыре месяца насиловали школьницу
16:45, 5 марта 2019
Убийца пенсионеров из Сасова проиграл в автоматах два миллиона
15:46, 5 марта 2019
Опубликовано видео из рязанского кафе, где мужчина выстрелил официантке в голову 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Ящики с «двойным» дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям?

Ящики с «двойным» дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям? 1

Насколько можно доверять таким волонтерам, разбирался корреспондент RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 290
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 18 071
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 671
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
17:01, 23 февраля 2019 16 575
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 544
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум