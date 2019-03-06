Рязанец на «Форде» устроил смертельную аварию с грузовиком и внедорожником

Во вторник, 5 марта, в Рязани произошла серьезная авария. Примерно в 17:45 на 200 километре трассы М5 столкнулись три автомобиля, сообщила
По предварительной информации, 32-летний водитель Ford Focus не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в грузовой Mercedes с полуприцепом под управлением 59-летнего жителя Башкортостана, ехавшим впереди. От удара Ford отбросило на «встречку», где он столкнулся с Land Rover, за рулем которого была 56-летняя рязанка.
В результате аварии 36-летний пассажир Ford скончался на месте. Водители легковых машин получили травмы, им оказали медпомощь.