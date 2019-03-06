Рокотянская обсудила с рязанцами новый маршрут для ходьбы, парковку грузовиков и уборку снега

Председатель гордумы Юлия Рокотянская провела личный прием граждан.
Рязанцы обратились к главе города с предложением создать новых маршрут для оздоровительной ходьбы — «Тропу здоровья», которая уже есть в ЦПКиО. Рокотянская поручила разработать маршруты и в других парках города, обустроить дорожки, установить соответствующие указатели, нанести разметку.
«Нужно рассматривать и Лесопарк, и парк Гагарина, и Солотчу. В последнее время пешеходные прогулки и скандинавская ходьба приобретают популярность. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, нужно создать условия для оздоровительных прогулок», — глава гордумы.
Житель улица Новоселов попросил обратить внимание на несанкционированную парковку грузовиков, которые затрудняют проезд. Рязанцу пояснили, что парковка грузового транспорта на улице Новоселов запрещена, автоинспекторы проводят проверки.
Активист также поднял вопрос уборки и вывоза снега с улицы Новоселов и предложил организовать работы не только в ночное, но и в дневное время.