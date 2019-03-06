Рейтинг богатейших россиян возглавил Михельсон

Леонид Михельсон возглавил 33-й ежегодный рейтинг богатейших россиян журнала
Акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон оказался на первом месте с состоянием $24 млрд. В глобальном рейтинге журнала бизнесмен поднялся с 64 на 32 место.
На втором месте оказался Владимир Лисин с $21,3 млрд. В тройку также попал президент «Лукойла» Вагит Алекперов с $20,7 млрд.
В топ-10 оказались председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($20,5 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин ($18,1 млрд), глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» и член директоров LetterOne Михаил Фридман ($15 млрд), член совета директоров СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд), основной владелец инвесткомпании Millhouse Роман Абрамович ($12,4 млрд).