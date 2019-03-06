На
Митрополит Рязанский и Михайловский отметил, что Масленицу называют главным православным праздником те люди, которые считают себя верующими, но имеют слабое отношение к реальной церковной жизни.
На самом деле, пояснил митрополит, Масленица — это народное название целой недели, Сырной седмицы: «Именно так называется неделя, которая предшествует наступлению Великого поста».
Кроме того, Марк рассказал про сильные стороны Масленой недели.
«Существует народный обычай, народная традиция — посещать в Масленицу своих родственников, друзей — это хорошее дело. В наше время развития средств коммуникации зачастую люди теряют возможность и даже способность реального общения друг с другом. Поэтому посещайте друг друга, общайтесь друг с другом за праздничным столом, но делайте это в меру», — посоветовал священнослужитель.