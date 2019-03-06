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15:59, 6 марта 2019 115
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Православной Масленицы не существует — митрополит Марк

Православной Масленицы не существует — митрополит Марк

На сайте Рязанской епархии опубликовали новый выпуск видеорубрики митрополита Марка «Слово Архипастыря». В своем обращении священнослужитель заявил, что православной Масленицы не существует.

Митрополит Рязанский и Михайловский отметил, что Масленицу называют главным православным праздником те люди, которые считают себя верующими, но имеют слабое отношение к реальной церковной жизни.

На самом деле, пояснил митрополит, Масленица — это народное название целой недели, Сырной седмицы: «Именно так называется неделя, которая предшествует наступлению Великого поста».

Кроме того, Марк рассказал про сильные стороны Масленой недели.

«Существует народный обычай, народная традиция — посещать в Масленицу своих родственников, друзей — это хорошее дело. В наше время развития средств коммуникации зачастую люди теряют возможность и даже способность реального общения друг с другом. Поэтому посещайте друг друга, общайтесь друг с другом за праздничным столом, но делайте это в меру», — посоветовал священнослужитель.


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