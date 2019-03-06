Подлинность сигарет начнут проверять через мобильное приложение

В среду, 6 марта, российское Правительство утвердило новое правило маркировки табачной продукции — с помощью цифрового кода. Соответствующий документ опубликовали на официальном
С 1 июля 2019 года производителей и импортеров обяжут наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, а с 1 июля 2020 года — на упаковки других видов табачной продукции.
Маркировка предусматривает нанесение на каждую упаковку цифрового Data Matrix кода, который будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина.
При онлайн-продаже товара система уведомит продавца о контрафакте, а потребитель сможет проверить подлинность сигарет, отсканировав код через специальное мобильное приложение.