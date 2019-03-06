IT-эксперт Рельеф-Центра оценил проекты учеников технопарка «Дружба»

Во вторник, 5 марта, в детском технопарке «Кванториум «Дружба» прошел итоговый конкурс проектов среди учащихся. Его участниками стали более 250 человек.
Юные рязанцы представили разработки в области робототехники, IT, промышленного дизайна, систем защиты жилых помещений и другого. Над проектами они работали как индивидуально, так и в командах.
Для оценки идей изобретателей сформировали жюри из представителей образовательных и промышленных организаций региона. Одним из членов экспертной комиссии стал веб-разработчик компании Рельеф-Центр Александр Тюлин, который ознакомился с проектами в области IT, оценил возможность их практической реализации и отметил потенциал учеников.
«Развитие IT-направления является одним из приоритетных в компании. Рельеф-Центр активно поддерживает школьников и студентов, увлекающихся программированием, а сотрудники компании охотно делятся успешным опытом работы над масштабными и интересными проектами», — сообщили представители центра.