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16:12, 6 марта 2019 316

IT-эксперт Рельеф-Центра оценил проекты учеников технопарка «Дружба»

IT-эксперт Рельеф-Центра оценил проекты учеников технопарка «Дружба»

Во вторник, 5 марта, в детском технопарке «Кванториум «Дружба» прошел итоговый конкурс проектов среди учащихся. Его участниками стали более 250 человек.

Юные рязанцы представили разработки в области робототехники, IT, промышленного дизайна, систем защиты жилых помещений и другого. Над проектами они работали как индивидуально, так и в командах.

Для оценки идей изобретателей сформировали жюри из представителей образовательных и промышленных организаций региона. Одним из членов экспертной комиссии стал веб-разработчик компании Рельеф-Центр Александр Тюлин, который ознакомился с проектами в области IT, оценил возможность их практической реализации и отметил потенциал учеников.

«Развитие IT-направления является одним из приоритетных в компании. Рельеф-Центр активно поддерживает школьников и студентов, увлекающихся программированием, а сотрудники компании охотно делятся успешным опытом работы над масштабными и интересными проектами», — сообщили представители центра.


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