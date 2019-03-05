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19:50, 5 марта 2019 94
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Житель Керчи провалился в шахту каменоломни и провел под землей четыре дня

Житель Керчи провалился в шахту каменоломни и провел под землей четыре дня

Житель Керчи провалился в шахту каменоломни и провел под землей четыре дня. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Утром во вторник, 5 февраля, женщина услышала крик из Старокарантинских каменоломен. Она вызвала спасателей, которые нашли в одном из туннелей мужчину. Его эвакуировали.

Как оказалось, житель Керчи 1 марта пошел по тропинке в районе Аршинского кладбища, но на одном из участков сорвался и провалился в каменоломни. В течение четырех дней он пытался выбраться из шахты, куда почти не проникает свет.

Отмечается, что здоровью мужчины ничего не угрожает.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по республике Крым


© RZN.info

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