Житель Керчи провалился в шахту каменоломни и провел под землей четыре дня. Об этом
Утром во вторник, 5 февраля, женщина услышала крик из Старокарантинских каменоломен. Она вызвала спасателей, которые нашли в одном из туннелей мужчину. Его эвакуировали.
Как оказалось, житель Керчи 1 марта пошел по тропинке в районе Аршинского кладбища, но на одном из участков сорвался и провалился в каменоломни. В течение четырех дней он пытался выбраться из шахты, куда почти не проникает свет.
Отмечается, что здоровью мужчины ничего не угрожает.
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