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17:58, 5 марта 2019 355
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В Спасске продлили арест мужчине, до смерти забившего спящего собутыльника

В Спасске продлили арест мужчине, до смерти забившего спящего собутыльника

В Рязанской области продлили арест мужчине, который до смерти забил спящего собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что во время застолья знакомые поссорились, после чего один из них ушел спать. Тогда обвиняемый зашел в комнату и трижды ударил спящего ногами по голове.

Затем мужчина вернулся к столу, а потерпевший скончался от полученных травм.

В этот же день подозреваемого задержали, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ, которое он не признал.

Следователь просил продлить срок содержания под стражей на месяц. Обвиняемый и его защитник возражали и ходатайствовали о домашнем аресте.

Суд постановил продлить срок ареста.

Постановление не вступило в законную силу.


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