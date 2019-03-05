В Спасске продлили арест мужчине, до смерти забившего спящего собутыльника

В Рязанской области продлили арест мужчине, который до смерти забил спящего собутыльника. Об этом сообщила
Известно, что во время застолья знакомые поссорились, после чего один из них ушел спать. Тогда обвиняемый зашел в комнату и трижды ударил спящего ногами по голове.
Затем мужчина вернулся к столу, а потерпевший
В этот же день подозреваемого задержали, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ, которое он не признал.
Следователь просил продлить срок содержания под стражей на месяц. Обвиняемый и его защитник возражали и ходатайствовали о домашнем аресте.
Суд постановил продлить срок ареста.
Постановление не вступило в законную силу.