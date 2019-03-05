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16:03, 5 марта 2019 317
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В Рязанской области готовили пельмени из непроверенного мяса

В Рязанской области готовили пельмени из непроверенного мяса

В Рязанской области готовили пельмени из непроверенного мяса. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В середине февраля в Клепиковском районе провели внеплановую проверку, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

Инспекторы обнаружили, что для пельменей «Тураковские» используют свинину и говядину без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает статью 15 закона «О ветеринарии».

На владельца бизнеса завели административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Ему выдали предписание об устранении нарушений и оштрафовали на три тысячи рублей.


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