В Рязанской области готовили пельмени из непроверенного мяса. Об этом сообщила
В середине февраля в Клепиковском районе провели внеплановую проверку, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
Инспекторы обнаружили, что для пельменей «Тураковские» используют свинину и говядину без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает статью 15 закона «О ветеринарии».
На владельца бизнеса завели административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Ему выдали предписание об устранении нарушений и оштрафовали на три тысячи рублей.