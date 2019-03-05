В РНПК модернизировали установку каталитического риформинга

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», завершило модернизацию установки каталитического риформинга с заменой реакторов на блоке риформинга.

В результате увеличилось октановое число получаемого компонента бензина до 97 пунктов по исследовательскому методу.

Кроме того, установку перевели на трехлетний межремонтный пробег, что повысило экономические показатели ее эксплуатации, а также уровень экологической и промышленной безопасности завода.

Модернизацию на установке проводили с 2014 года. Во время первоначального этапа работ автоматизировали управление технологическим процессом, оптимизировали энергопотребление, для чего дооборудовали печи, модернизировали технологическую подстанцию.

В 2018 году во время завершающего этапа модернизации реакторы на блоке риформинга заменили на современные высокотехнологичные. Появилась возможность дополнительной загрузки катализатора на 15%.

Установка каталитического риформинга производительностью 300 тысяч тонн в год играет ключевую роль в обеспечении мощностей АО «РНПК» компонентами выпуска высокооктанового бензина экологического класса «Евро-5». Это один из пяти каталитических риформингов завода.

АО «РНПК» поэтапно реализует масштабную инвестиционную программу НК «Роснефть» по модернизации производства и реконструкции действующих технологических установок. В 2018 году завод провел модернизацию установок точечного налива нефтепродуктов, полностью автоматизировав процесс погрузки светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

Предприятие завершило реконструкцию установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 проектной мощностью 8 миллионов тонн в год, в результате которой увеличился отбор светлых нефтепродуктов до 58,3%.

В эксплуатацию ввели установку гидроочистки дизельного топлива, после реконструкции которой, существенно возрос уровень экологической и промышленной безопасности.

В рамках Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества ввели в эксплуатацию восемь метрологических стендов, оснащенных необходимым оборудованием и эталонами для поверки, калибровки и ремонта контрольно-измерительных приборов завода.

Кроме того, АО «РНПК» ввело в эксплуатацию современную центральную воздушную компрессорную станцию для производства и бесперебойного снабжения завода сжатым техническим воздухом.

Благодаря последовательной модернизации производства и совершенствованию технологий в 2018 году завод приступил к выпуску нового продукта — высокооктанового бензина АИ-100 для современных высокофорсированных двигателей.