Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:06, 5 марта 2019 79
 0    0

В питании школьников Сапожковского района выявили нарушения

В питании школьников Сапожковского района выявили нарушения

Фото: Pixabay.com

В питании школьников Сапожковского района выявили нарушения. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

В 2018 году в Сапожковском районе проверили пищеблоки школ и детских садов на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Эксперты обнаружили различные нарушения хранения продуктов: наличие просрочки, отсутствие информации о сроках годности, нарушение товарного соседства, а также несоблюдение температурного режима.

В итоге возбудили шесть административных дел по статье 6.3 КоАП. Шесть должностных лиц оштрафовали на тысячу рублей каждого.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
17:06, 5 марта 2019
В питании школьников Сапожковского района выявили нарушения
9:38, 1 марта 2019
В кардиологическом диспансере откроют консультативно-диагностическую поликлинику
16:05, 26 февраля 2019
Строительство корпусов школы в Горроще на 1100 мест завершат до конца года. Фоторепортаж
22:51, 21 февраля 2019
Прокуратура нашла нарушения в лечебных организациях Рязанской области
17:33, 21 февраля 2019
Программа «Земский учитель» позволит укомплектовать кадрами наши школы — Любимов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 7

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 228
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 17 936
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 597
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
17:01, 23 февраля 2019 16 544
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 486
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум