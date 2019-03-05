В питании школьников Сапожковского района выявили нарушения. Об этом сообщает
В 2018 году в Сапожковском районе проверили пищеблоки школ и детских садов на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Эксперты обнаружили различные нарушения хранения продуктов: наличие просрочки, отсутствие информации о сроках годности, нарушение товарного соседства, а также несоблюдение температурного режима.
В итоге возбудили шесть административных дел по статье 6.3 КоАП. Шесть должностных лиц оштрафовали на тысячу рублей каждого.