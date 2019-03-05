В МВД рассказали о возможности сбивать беспилотники при помощи орлов. Об этом заявил представитель ведомства Давид Громов, передает
По словам Громова, специалисты выделяют четыре способа сбить гражданский беспилотник. Они указаны в законопроекте, который внесли в Госдуму в начале 2019 года. Документ разрешает ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать и повреждать беспилотники, а также подавлять сигналы дистанционного управления ими «для пресечения несанкционированного нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве».
«Есть … метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним», — сказал Громов.
Кроме того, дроны можно сбивать при помощи специальной сети, отстреливаемой с Земли или с другого беспилотника, а также подавляя радиосигнал от оператора.
Начальник управления Росавиации Сергей Мартыненко заявил, что число полетов беспилотников в России растет (в 2017 году насчитали около 33 тысяч полетов, а в 2018 году — 52,5 тысячи). Также увеличилось количество связанных с ними нарушений (с 40 в 2016 году до 110 в 2018 году).