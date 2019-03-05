В краснодарской школе подросток открыл стрельбу из пневматики

Во вторник, 5 марта, в школе Темрюкского района Краснодарского края подросток открыл стрельбу по детям из пневматического пистолета, передает «
По данным источника агентства, ЧП произошло в школе №10 станицы Ахтанизовской. Ранения получили пять учеников.
Предварительно, стрельбу из пневматического пистолета открыл 14-летний школьник.
Позже глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил
«Впоследствии один выстрели в ногу второму. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы, никого на госпитализацию не приглашали», — уточнил он.