Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:23, 5 марта 2019 191
 0    0

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

В Google заявили, что ошибка с обозначением Крыма на картах для некоторых пользователей исправлена. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — сказал представитель Google.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Google Мариной Жунич сообщил, что Крым обозначен как украинский по техническим причинам.

Госдума дала компании месяц на исправление ошибки.

Напомним, в январе Google также объяснила позицию по статусу Крыма.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
21:23, 5 марта 2019
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах
10:53, 1 марта 2019
Любимов вошел в топ-50 национального рейтинга губернаторов
10:09, 1 марта 2019
Первым зампредом рязанского правительства стала Рослякова
14:39, 28 февраля 2019
Карабасов стал вторым в рейтинге образованности мэров 4
13:28, 28 февраля 2019
В рязанское правительство вернется должность первого зампреда
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Компания ОБИ узнала, какие цветы и подарки хотели бы в этом году получить женщины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 246
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 18 014
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 618
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
17:01, 23 февраля 2019 16 553
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 503
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум