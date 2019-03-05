В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

В Google заявили, что ошибка с обозначением Крыма на картах для некоторых пользователей исправлена. Об этом передает
«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — сказал представитель Google.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Google Мариной Жунич сообщил, что Крым обозначен как украинский по техническим причинам.
Госдума дала компании месяц на исправление ошибки.
Напомним, в январе Google также