С 1 марта «Сбербанк» снизил ставки по кредитным картам массовой линейки. Это касается всех новых карт.
Без предварительно одобренного предложения ставки снизятся:
- на два процентных пункта, до 25,9% годовых — по картам уровня Classic и Gold;
- на два процентных пункта, до 23,9% — для премиальных кредитных карт.
Остальные параметры продуктов остаются без изменения — всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.
«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике число клиентов и портфель кредитных карт „Сбербанка“ постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами», — сказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка» Сергей Широков.
Отмечается, что за 2018 год портфель кредитов по картам «Сбербанка» вырос на 15%, а число клиентов превысило 18 млн человек.