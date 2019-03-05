Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:24, 5 марта 2019 300

«Сбербанк» снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

«Сбербанк» снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

С 1 марта «Сбербанк» снизил ставки по кредитным картам массовой линейки. Это касается всех новых карт.

Без предварительно одобренного предложения ставки снизятся:

  • на два процентных пункта, до 25,9% годовых — по картам уровня Classic и Gold;
  • на два процентных пункта, до 23,9% — для премиальных кредитных карт.

Остальные параметры продуктов остаются без изменения — всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.

«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике число клиентов и портфель кредитных карт „Сбербанка“ постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами», — сказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка» Сергей Широков.

Отмечается, что за 2018 год портфель кредитов по картам «Сбербанка» вырос на 15%, а число клиентов превысило 18 млн человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:25, 5 марта 2019
Депутаты поддержали запрет на создание хостелов в жилых помещениях
13:34, 5 марта 2019
В Сочи мужчина украл из машины 600 килограммов гранатов
13:24, 5 марта 2019
«Сбербанк» снизил ставки по кредитным картам массовой линейки
12:56, 5 марта 2019
Директора новомичуринского кафе оштрафовали за трехмесячный долг по зарплате сотрудницы
12:46, 5 марта 2019
В Рязани отказались устанавливать памятник жертвам политических репрессий 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 7

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 211
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 17 820
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 579
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
17:01, 23 февраля 2019 16 530
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 466
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум