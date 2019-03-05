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10:51, 5 марта 2019 170

Рязанский агроуниверситет посетил Международный агросалон во Франции

Рязанский агроуниверситет посетил Международный агросалон во Франции

Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал участником Международного агросалона «Salon International de Agriculture-2019», который проходил с 25 февраля по 1 марта во Франции.

Салон освещал четыре раздела: животноводство и его направления, овощеводство и растениеводство, гастрономию регионов Франции и мира, а также обучение и услуги.

Специалистам и посетителям выставки представили новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, высокопродуктивные породы крупного рогатого скота, современные агротехнологии для всех отраслей сельского хозяйства, инновационные решения в биоэнергетике, ветеринарии и генетике, технологии выращивания овощей, а также практические подходы к лесовосстановлению и лесоразведению.

В рамках агросалона организовали конкурсы по оценке продуктивного и рабочего скота, качества вина и технологий возделывания винограда. Своих представителей на конкурс направили более 30 государств мира.

В состав команды рязанского агроуниверситет вошли советник при ректорате, студентки факультета ветеринарной медицины и биотехнологии.

«Прошедшие в рамках выставки профессиональные конференции, семинары, презентации позволили специалистам агропромышленного комплекса ознакомиться с передовым опытом внедрения инновационных технологий в различных отраслях сельского хозяйства, современным состоянием и перспективами развития мирового рынка сельхозпродукции, стажировку, найти деловых партнеров и открыть новые рынки сбыта своей продукции», — рассказали в РГАТУ.

Кроме того, рязанцы встретились с представителями министерства сельского хозяйства Франции, с которыми договорились о сотрудничестве в области образования, проведении совместных научных исследований и стажировок в образовательных организациях Франции.


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