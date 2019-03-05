Рязанцам предложили меняться детскими вещами. Акцию «
Участники акции должны принести чистую и не требующую ремонта одежду для детей до 12 лет. Вещи оценивают в условных единицах, а на итоговую сумму владельцы могут выбрать что-то нужное.
«Детские вещи стоят не дешево, а покупать их часто не у всех есть возможность, — отметила куратор проекта Ольга Дудукина. — Кроме того, мы ждем в гости тех, кто хочет отдать не только детскую, но и взрослую одежду, чтобы передать ее нуждающимся семьям».
Офис проекта находится в доме №32 на улице Фрунзе. Он открыт два дня в неделю — в пятницу и субботу.
Номер Ольги Дудукиной для связи:
Фото организаторов акции