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12:19, 5 марта 2019 267
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Рязанцам предложили меняться детскими вещами

Рязанцам предложили меняться детскими вещами

Рязанцам предложили меняться детскими вещами. Акцию «Добрый сундучок» организовали при поддержке благотворительного фонда «Рука Помощи».

Участники акции должны принести чистую и не требующую ремонта одежду для детей до 12 лет. Вещи оценивают в условных единицах, а на итоговую сумму владельцы могут выбрать что-то нужное.

«Детские вещи стоят не дешево, а покупать их часто не у всех есть возможность, — отметила куратор проекта Ольга Дудукина. — Кроме того, мы ждем в гости тех, кто хочет отдать не только детскую, но и взрослую одежду, чтобы передать ее нуждающимся семьям».

Офис проекта находится в доме №32 на улице Фрунзе. Он открыт два дня в неделю — в пятницу и субботу.

Номер Ольги Дудукиной для связи: +7 (915) 604-88-99.

Фото организаторов акции


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