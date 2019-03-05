«Рязаньэнерго» провел первый этап Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Ученики девятых и десятых классов из школ Рязани и области поучаствовали в первом туре Всероссийской олимпиады школьников «Россети». Региональный этап проверки знаний по математике, информатике и физике для 48 учеников провел филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» в радиотехническом университете.

«Олимпиада проходит второй год подряд и направлена на выявление и развитие одаренных и талантливых старшеклассников, которые способны к инновационному мышлению, техническому творчеству и планируют свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли. Еще одной целью мероприятия является вовлечение их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России», — отметили в пресс-службе филиала.

«Мы всегда готовы помочь сделать школьникам осознанный выбор профессии и принимаем участие в их профессиональном развитии буквально со школьной скамьи, — подчеркнул замдиректора „Рязаньэнерго“ Юрий Костин. — В Рязани в олимпиаде принимают участие представители 20 школ региона. Такие же конверты с заданиями получили сегодня школьники по всей России. Отрадно осознавать, что все эти ребята готовы делать первые шаги в своем становлении в качестве профессионалов, в том числе профессионалов-энергетиков».

Проректор по учебной работе радиоуниверситета Кирилл Бухенский выразил уверенность, что независимо от результатов олимпиады многие успехи ребят еще впереди, так как на пути к знаниям и карьере их будут сопровождать грамотные педагоги и наставники.

Итоги первого этапа подведут после проверок работ региональным жюри в составе специалистов «Рязаньэнерго» и представителей педагогического коллектива радиуниверситета. Лучшие ученики из Рязанской области вместе со школьниками-победителями из других регионов пройдут во второй этап олимпиады, где участникам предстоит заочно выполнить задания, направленные на проверку творческих способностей и умения применять знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Также победители и призеры смогут поучаствовать в энергетической проектной смене ПАО «Россети» и олимпиаде школьников «Надежда энергетики».