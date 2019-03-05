Полиция рассказала о массовой аварии с маршрутками в Канищеве. Фото

В полиции рассказали о массовой аварии с маршрутками, которая произошла 4 марта в Канищеве. Информацию опубликовали на
В 12:55 около дома №17 по улице Интернациональной столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, 42-летний водитель маршрутки №50 двигался в сторону улицы Бирюзова и врезался в стоящий впереди микроавтобус №53 под управлением 35-летнего рязанца. От удара вторая маршрутка наехала на Lada Largus с 27-летним водителем, который также стоял впереди.
В результате ДТП
Напомним, ранее появилось