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10:05, 5 марта 2019 185
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Полиция рассказала о массовой аварии с маршрутками в Канищеве. Фото

Полиция рассказала о массовой аварии с маршрутками в Канищеве. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции рассказали о массовой аварии с маршрутками, которая произошла 4 марта в Канищеве. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

В 12:55 около дома №17 по улице Интернациональной столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 42-летний водитель маршрутки №50 двигался в сторону улицы Бирюзова и врезался в стоящий впереди микроавтобус №53 под управлением 35-летнего рязанца. От удара вторая маршрутка наехала на Lada Largus с 27-летним водителем, который также стоял впереди.

В результате ДТП травмы получили две пассажирки маршрутки №53 — девушки 18 и 20 лет. Их доставили в больницу.

Напомним, ранее появилось видео с места аварии.


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