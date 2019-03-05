Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:02, 5 марта 2019 141
 0    0

Опубликованы подробности трагического пожара в Кораблине

Опубликованы подробности трагического пожара в Кораблине

Фото: Издательство «Пресса»

Стали известны подробности пожара в частном доме в Кораблине, где погибли двое мужчин. Об этом пишет ИД «Пресса».

По словам начальника пожарно-спасательной части № 27 по охране города Кораблина Дмитрия Неклюдова, квартиру снимал бывший детдомовец, который нигде не работал. Он жил на временные заработки, а также выполнял просьбы жителей за еду и алкоголь.

Как сообщило издание, во время холодов к нему попросился на «постой» другой безработный.

Вечером 3 марта соседи заметили, что квартирант топит печь, а утром увидели рядом с домом «слишком много дыма». Очевидцы сообщили об этом в Единую диспетчерскую службу, откуда сигнал поступил в пожарную часть.

По предварительной версии, очаг возгорания возник рядом с диваном, где спал гость. Предположительно, загорелась незатушенная сигарета.

Огонь прекратился, когда дым наполнил комнату.

Одного из жильцов нашли мертвым около кровати, другого — около выхода.

По предварительной версии, мужчины задохнулись от угарного газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее следователи заинтересовались пожаром в Ряжском районе, в котором также погибли два человека — отец и сын.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:02, 5 марта 2019
Опубликованы подробности трагического пожара в Кораблине
13:48, 5 марта 2019
В Непале при падении параплана погиб россиянин
13:31, 5 марта 2019
На улице Каширина сбили школьницу
12:45, 5 марта 2019
В краснодарской школе подросток открыл стрельбу из пневматики
10:41, 5 марта 2019
Учеников из школы в Песочне эвакуировали за пятнадцать минут 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта — опрос

Компания ОБИ узнала, какие цветы и подарки хотели бы в этом году получить женщины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:01, 24 февраля 2019 18 210
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
8:46, 24 февраля 2019 17 808
Кличко рассказал о «росте смертности» в киевских больницах. Видео
18:06, 21 февраля 2019 17 577
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
17:01, 23 февраля 2019 16 530
Ребенка, оставленного на ночь в московском парке, передадут под опеку
19:14, 26 февраля 2019 16 463
Рязанского митрополита отстранили от управления финансами РПЦ
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум