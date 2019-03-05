Опубликованы подробности трагического пожара в Кораблине

Стали известны подробности пожара в частном доме в Кораблине, где погибли двое мужчин. Об этом пишет ИД «
По словам начальника пожарно-спасательной части № 27 по охране города Кораблина Дмитрия Неклюдова, квартиру снимал бывший детдомовец, который нигде не работал. Он жил на временные заработки, а также выполнял просьбы жителей за еду и алкоголь.
Как сообщило издание, во время холодов к нему попросился на «постой» другой безработный.
Вечером 3 марта соседи заметили, что квартирант топит печь, а утром увидели рядом с домом «слишком много дыма». Очевидцы сообщили об этом в Единую диспетчерскую службу, откуда сигнал поступил в пожарную часть.
По предварительной версии, очаг возгорания возник рядом с диваном, где спал гость. Предположительно, загорелась незатушенная сигарета.
Огонь прекратился, когда дым наполнил комнату.
Одного из жильцов нашли мертвым около кровати, другого — около выхода.
По предварительной версии, мужчины задохнулись от угарного газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, ранее следователи