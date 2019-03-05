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12:20, 5 марта 2019 173
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Обокравшего супермаркет рязанца нашли по следам на снегу

Обокравшего супермаркет рязанца нашли по следам на снегу

Рязанца, который ночью обокрал супермаркет на улице Высоковольтной, нашли по следам на снегу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

После четырех часов в магазине сработала сигнализация. Прибывшие на место оперативники поняли, что злоумышленник взломал служебную дверь, забрал монитор от компьютера и мясную продукцию и скрылся.

Около двери полицейские заметили свежие следы. Идя по ним, правоохранители увидели грабителя, которым оказался 48-летний рязанец. Ранее мужчину трижды судили за кражи, он освободился из тюрьмы в январе.

Позже рецидивист признался еще в одном преступлении — в конце февраля он похитил у 37-летней посетительницы продуктового магазина на улице Гагарина телефон.

В его отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.


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