Обокравшего супермаркет рязанца нашли по следам на снегу

Рязанца, который ночью обокрал супермаркет на улице Высоковольтной, нашли по следам на снегу. Об этом сообщила
После четырех часов в магазине сработала сигнализация. Прибывшие на место оперативники поняли, что злоумышленник взломал служебную дверь, забрал монитор от компьютера и мясную продукцию и скрылся.
Около двери полицейские заметили свежие следы. Идя по ним, правоохранители увидели грабителя, которым оказался 48-летний рязанец. Ранее мужчину трижды судили за кражи, он освободился из тюрьмы в январе.
Позже рецидивист признался еще в одном преступлении — в конце февраля он похитил у 37-летней посетительницы продуктового магазина на улице Гагарина телефон.
В его отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.