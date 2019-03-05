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11:47, 5 марта 2019 375
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Названы лучшие достопримечательности мира

Названы лучшие достопримечательности мира

Площадь Испании в Севилье признали лучшей достопримечательностью мира. Рейтинг опубликован на сайте сервиса Stasher.

Всего в списке оказалось 99 достопримечательностей со всего мира.

При его составлении специалисты учитывали отзывы туристов, оценки на сайтах бронирования, транпорт, уровень безопасности, количество упоминаний в Instagram.

В топ-10 попали гора Маттерхорн в Швейцарии, парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции, Кордовская соборная мечеть в Испании, Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ), музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды), Голубая лагуна в Исландии, Акрополь в греческих Афинах, здание венгерского парламента в Будапеште и Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.


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