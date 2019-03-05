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На территории поликлиники №14 в Рязани планируют построить новый корпус. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий сообщил на заседании правительства во вторник, 5 марта.
На минувшей неделе Николай Любимов пригрозил чиновникам ведомства отставкой из-за условий в больнице. Министр отчитался перед губернатором о проведенной работе. Так, уже разработана «дорожная карта» по приведению учреждения к современным стандартам. В минздраве рассмотрели возможность строительства нового модульного корпуса на 250 посещений в смену. Планируется начать разработку проектно-сметной документации, а также косметический ремонт первого этажа существующего здания, в частности, регистратуры.
«Ситуацию в 14-й городской поликлинике надо исправлять, и этим должен заниматься не только один министр здравоохранения. Я обращался в своем послании в целом к министерству, надо чтобы все работали по этой проблеме», — сказал Любимов.
Он поручил минздраву совместно с областной госинспекцией по охране объектов культурного наследия сформировать предложения по предполагаемому финансированию ремонта поликлиники, которая является памятником архитектуры федерального значения.
Поликлинику №14 упоминал Михаил Ходорковский, критикуя послание к президента Федеральному Собранию.